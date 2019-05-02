Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
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Главные новости к утру 2 мая

Коммерсантъ00:00

Горсуд оставил в силе арест Александра Шуршева

ЗакC.Ру10:03

Депутат МО «Морские ворота» пикетирует у городского суда

МР7.ру07:37

Шуршева и Пивоварова доставили в изолятор на Захарьевской

Мойка7803:31

Горсуд оставил в силе арест лидеров «Открытой России» и штаба Навального, задержанных после согласованного Первомая

Фонтанка.Ру11:15

Суд арестовал на 10 суток экс-председателя «Открытой России» Пивоварова

РБКвчера в 20:33

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Интерфаксвчера в 19:52
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия

Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться

Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Футбол

Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»

Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости.
Обновлено в 12:32
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Общество

Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов

На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.
Обновлено в 13:01
Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку

Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как супруг гуляет с их 9-месячной дочкой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в своих соцсетях крайне редко делятся фотографиями с дочкой Машей, которая родилась в августе прошлого года.
Обновлено в 08:49
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче

Гражданин Турции, получивший тяжелые ранения при теракте в мечети новозеландского Крайстчерча, скончался, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 10:48
Космос

SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2

Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Футбол

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции

Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. После 34 туров чемпионата Франции парижане занимают первое место с 84 очками.
Обновлено в 12:11
Космос

Ученые: Слияние нейтронных звезд обогатило Солнечную систему радиоактивными элементами на ранних этапах ее формирования

Ученые после проведения исследования заявили, что произошедшее слияние нейтронных звезд обогатили Солнечную систему редкими радиоактивными элементами.
Обновлено в 11:48
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Футбол

«Атлетико» сыграет против звёзд МЛС

"Атлетико" проведёт матч против команды всех звёзд МЛС, сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 31 июля в Орландо.
Обновлено в 12:23
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика

В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

Обновлено в 11:17
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Политика

Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге

Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место в парламентском рейтинге, её готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», её готовы поддержать 15,8%, информирует ТАСС.
Обновлено в 08:31
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Украинские нацисты демонстративно пришли на Куликово поле с шашлыками

Обновлено в 11:59
Политика

У петербургского ЗакСа активисты протестуют против травокура Резника

Обновлено в 11:17
Политика

Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Политика

Венгрия рассмотрит альтернативу транзиту газа через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна думает над южными маршрутами Венгрия собирается рассмотреть альтернативные маршруты с южного направления, потому что с вопрос с транзитом российского газа через Украину до сих пор не решен, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сиярто.
Обновлено в 11:24
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Здоровье

В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
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