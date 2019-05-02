Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Общество В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.

Происшествия В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.

Футбол Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве» Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Общество Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.

Финансы Банк Англии сохранил базовую ставку Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала, как супруг гуляет с их 9-месячной дочкой Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в своих соцсетях крайне редко делятся фотографиями с дочкой Машей, которая родилась в августе прошлого года.

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Политика Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.

Происшествия Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче Гражданин Турции, получивший тяжелые ранения при теракте в мечети новозеландского Крайстчерча, скончался, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Космос SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2 Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.

Футбол Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. После 34 туров чемпионата Франции парижане занимают первое место с 84 очками.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Армия и оружие Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.

Футбол «Атлетико» сыграет против звёзд МЛС "Атлетико" проведёт матч против команды всех звёзд МЛС, сообщает пресс-служба лиги. Поединок состоится 31 июля в Орландо.

Музыка Billboard назвал лучших исполнителей года В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Политика Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» занимает первое место в парламентском рейтинге, её готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», её готовы поддержать 15,8%, информирует ТАСС.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Политика Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.

Политика Венгрия рассмотрит альтернативу транзиту газа через Украину Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна думает над южными маршрутами Венгрия собирается рассмотреть альтернативные маршруты с южного направления, потому что с вопрос с транзитом российского газа через Украину до сих пор не решен, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сиярто.