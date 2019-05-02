Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»Интерфакс вчера в 19:52
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербургский суд арестовал сторонников Навального за нарушения на демонстрации 1 мая
Невские Новостивчера в 20:51
Лидеров «Открытой России» и штаба Навального арестовали на 10 суток за Первомай в Петербурге
Фонтанка.Рувчера в 18:58
В Петербурге глава муниципальной кампании штаба Навального арестован на 10 суток
Коммерсантъвчера в 19:26
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:00, Ашберн
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»
По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Венесуэле в ходе протестов погибли два человека
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Галкин увез из Москвы похорошевшую Пугачеву
Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Москву. Супруги решили побыть наедине после бурного празднования юбилея Примадонны.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса
Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана
Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны Британии
В 2018 году Уильямсон посоветовал России "заткнуться" в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено вчера в 15:12
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
На первомайском шествии в Москве собралось больше 100 тысяч человек
Шествие в честь 1 Мая, Дня Весны и Труда состоялось в Москве. В нем участвовали более 100 тысяч человек.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Игры
Star Citizen Alpha 3.5 доступна бесплатно до 8 мая
До 8 мая Star Citizen Alpha 3.5 стала бесплатной для всех желающих. Это событие приурочено к запуску планеты-города ArcCorp.
Обновлено вчера в 03:16
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Самой популярной моделью в линейке французских марок в России за первый квартал стал внедорожник Renault Duster с объемом продаж в 8 тысяч 545 автомобилей.
Обновлено вчера в 23:31
Интернет
Facebook представил обновленный дизайн
Обновлено 30 апреля в 16:39
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Общество
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено вчера в 08:58
Здоровье
Назвали продукты, способные уничтожить женскую красоту
Спортсменка и модель Валерия Барченко уверена, что есть список продуктов, вредящих человеческому организму, рассказал портал womanhit.ru.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Двое погибли при пожаре в частных домах в Самарской области
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Армия и оружие
По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты
Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00