Общество
Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному
Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к НавальномуРБК03:42
Истцу предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января, добавили в пресс-службе. 10 декабря стало известно, что Золотов подал иск к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 1 млн руб.
РБК03:42
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Общество
Замглавы ФСИН заявил о закрытии «Бутырки»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко рассказал о планах закрыть московские СИЗО №2 "Бутырка" и №3 "Красная Пресня".
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Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с начала зимы
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Обновлено в 01:05
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Три новых футбольных поля появятся в Москве в 2019 году
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Общество
МФЦ оснастят криптокабинами для оформления загранпаспортов
Российские граждане смогут оформить заграничные паспорта с помощью криптокабин, установленных в многофункциональных центрах (МФЦ).
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На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
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Составлен рейтинг самых популярных достопримечательностей России
Аналитическое агентство составило рейтинг достопримечательностей, основываясь на анализе посещаемости и отзывах в интернете.
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Станция в Кожухово зафиксировала высокую концентрацию сероводорода (2,7 ПДК) около 22:00 16 декабря.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
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Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
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Транспорт
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Власти Петербурга утвердили «дорожную карту» по строительству метро на территории Ленобласти, в населенном пункте Кудрово, который в ближайшее время получит статус областного города.
Обновлено в 03:22
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Москалькова заступилась за рэперов
В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Элджея и Хаски, а также групп «Френдзона» и IC3PEAK.
Обновлено в 02:57
Общество
Жители Нижнего Тагила увидели «северное сияние»
8 октября сообщалось, что над всей Карелией полыхало северное сияние. Природное явление жители наблюдали в районах от юга до самого севера.
Обновлено в 02:28
Общество
Горки для катания на санках и тюбингах открылись в 19 парках Москвы
17 декабря, Mossovetinfo.ru – В московских парках открылись первые ледяные горки для катания на санках и тюбингах, сообщает портал mos.ru.
Обновлено в 00:34