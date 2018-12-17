Общество

Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному
РБК
03:42

Истцу предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января, добавили в пресс-службе. 10 декабря стало известно, что Золотов подал иск к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 1 млн руб.
РБК03:42

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Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному

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Иск Золотова к Навальному оставили без движения

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Иск главы Росгвардии к Навальному вернули для устранения недостатков

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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