Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреляSport24.ru 03:44
25 марта стало известно, что уголовное дело направлено в суд. Кокорин и Мамаев проходят по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Футболисты и двое других фигурантов дела были задержаны после двух драк в Москве осенью прошлого года.
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Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу
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Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
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На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
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В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
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Джастин Бибер покидает сцену ради семьи
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