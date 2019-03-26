Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреляSport24.ru 03:44
25 марта стало известно, что уголовное дело направлено в суд. Кокорин и Мамаев проходят по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство». Футболисты и двое других фигурантов дела были задержаны после двух драк в Москве осенью прошлого года.
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