Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборовИнтерфакс 16:03
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
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Политика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Футбол
«Зенит» победил «Краснодар» в лучшем матче года – 3:2
Обновлено в 15:58
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Футбол
ФК «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу»
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоялся сегодня на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Гости смогли забить уже на третьей минуте игры.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Обновлено в 14:26
Происшествия
На «Нижнекамскнефтехиме» загорелась установка
Обновлено в 04:13
Происшествия
Стрелявшего по детям задержали в Москве
В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Обновлено в 14:28
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе
Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Кино
На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в Примере
Обновлено в 16:37
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Общество
Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?
Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50