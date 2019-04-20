Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборовИнтерфакс 16:03

Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".

Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов

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