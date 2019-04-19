Политика

«Укроборонпром» обязали выплатить корпорации «МиГ» 5 млн рублейЭкономика сегодня 11:04

Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод (входит в «Укроборонпром»), выплатить российской корпорации «МиГ» более пяти миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома». С исковым заявлением в суд обратились юристы российской корпорации.
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