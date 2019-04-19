Политика

Суд на Украине присудил компенсацию российскому «МиГу»Газета.Ru 15:45

Красиловский агрегатный завод концерна "Укроборонпром" обязан выплатить более 5 млн руб. российской самолетостроительной корпорации "МиГ" - такое решение вынес Хозяйственный суд Хмельницкой области.
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Суд взыскал со «Звездочки» в пользу Минобороны 462 млн рублей неустойки

Коммерсантъ12:59

Суд на Украине обязал взыскать с завода «Укроборонпрома» 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»

Rambler News Service09:51

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

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РИА Новости11:39

Украинский суд обязал взыскать с завода «Укроборонпрома» 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»

ТАСС09:46

Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»

RT на русском09:43
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Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
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Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.
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Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
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Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева

Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
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Обновлено в 12:53
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Политика

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мае посетит США

Обновлено в 12:04
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
Обновлено в 15:56
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Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции

Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
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Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено в 19:02
Политика

Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Авто

Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года

Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
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Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
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Хирурги поставили протез уха женщине, оглохшей из-за соли

Врачи НИИ Свержевского сделали диагностику и поставили диагноз — отосклероз, что является довольно редким заболеванием (прим. - среди всех заболеваний уха наблюдается только у 5-8% пациентов).
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Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
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Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку

Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

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В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры

Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
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Новый способ бросить курить нашли учёные

Учёные из Имперского колледжа Лондона нашли новый способ бросить курить.
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Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком

Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
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Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
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Ford выпустит новую доступную модель и «заряженный» электрокроссовер

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