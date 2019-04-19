Политика
Суд на Украине присудил компенсацию российскому «МиГу»Газета.Ru 15:45
Красиловский агрегатный завод концерна "Укроборонпром" обязан выплатить более 5 млн руб. российской самолетостроительной корпорации "МиГ" - такое решение вынес Хозяйственный суд Хмельницкой области.
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Суд на Украине обязал взыскать с завода «Укроборонпрома» 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»
Rambler News Service09:51
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