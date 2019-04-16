Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражиРБК вчера в 21:27
У обоих — Савченко и Рубана — в полночь 16 апреля должна была истекать мера пресечения. Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи. Савченко и Рубана выпустили прямо в зале суда.
Читать в источнике
Оценить104
Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
В ВОЗ рассказали о четырехкратном росте заболеваемости корью в мире
С января по март 2019 года в мире зарегистрировано более 112 тыс. случаев заболеваемости корью, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано свыше 28 тыс. случаев, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 01:48
Происшествия
МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери до конца не потушен
Огнеборцы на протяжении 12 часов не могут справиться с пламенем, которое практически уничтожило главную достопримечательность Парижа и всей Франции — средневековый собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС
Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Большинство россиян считает Ассанжа борцом за свободу и альтруистом
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа большинство россиян считает борцом за свободу и альтруистом.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Авто
Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu
В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа
Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:56
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Собор Парижской Богоматери сгорел
Обновлено в 01:08
Политика
Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом
В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Космос
Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света
Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Появились фото последствий пожара внутри собора Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Экономика
В Татарстане намерены утроить объемы жилищного строительства на селе
Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов выступил с предложением пересмотреть социальную программу по строительству жилья в сельской местности, удвоив и утроив объемы вводимого жилья, передает Татар-информ.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29