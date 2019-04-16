Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражиРБК вчера в 21:27

У обоих — Савченко и Рубана — в полночь 16 апреля должна была истекать мера пресечения. Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи. Савченко и Рубана выпустили прямо в зале суда.
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Надежда Савченко
Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26

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Главные новости к утру 16 апреля

Коммерсантъ00:00

На Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко

RT на русском00:46

«Я вернула себе волю»: Савченко о своем освобождении

Газета.Ruвчера в 18:45

Надежда Савченко и Владимир Рубан освобождены на Украине

Московский Комсомолецвчера в 19:37

Надежда Савченко вышла из СИЗО

РИА Новостивчера в 18:14

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

РБКвчера в 21:27

Что известно о Надежде Савченко

ТАССвчера в 18:38
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:10, Ашберн

Держитесь! Безбашенная Савченко вырвалась на свободу

Вести.UZ00:53
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
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Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
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Надежда Викторовна Савченко
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Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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