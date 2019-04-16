Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражиРБК 18:08

У обоих в полночь 16 апреля должна была истекать мера пресечения. Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи. Савченко и Рубана выпустили прямо в зале суда.
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Надежда Савченко
Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикРИА Новости 18:14

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Футболисты "Ливерпуля" и главный тренер Юрген Клопп почтили память жертв трагедии "Хиллсборо", сообщает пресс-служба "красных".
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Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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