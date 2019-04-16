Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражиРБК 18:08
У обоих в полночь 16 апреля должна была истекать мера пресечения. Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи. Савченко и Рубана выпустили прямо в зале суда.
Читать в источнике
Оценить24
Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикРИА Новости 18:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Происшествия
МВД Франции: собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти
В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что пожарные, возможно, не смогут спасти собор Парижской Богоматери, передает AP.
Обновлено в 16:42
Футбол
Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено в 08:04
Кино
Состоялась премьера заключительного сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO показал первую серию заключительного сезона сериала «Игра престолов». Премьера состоялась в 04:00 мск.
Обновлено в 03:29
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Наука
Ученые рассказали, насколько полезен сыр
Обновлено 13 апреля в 14:31
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 18:57
Футбол
Игроки «Ливерпуля» почтили память погибших в трагедии «Хиллсборо»
Футболисты "Ливерпуля" и главный тренер Юрген Клопп почтили память жертв трагедии "Хиллсборо", сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Религия
Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери
Директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак считает, что собор Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, будет восстановлен.
Обновлено в 15:55
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Гаджеты
IOS 13 принесёт огромные изменения: тёмная тема и многозадачность с несколькими окнами для iPad, которые можно перемещать по экрану
Система принесёт улучшенную многозадачность на iPad с поддержкой множества окон в приложениях, такие окна можно перемещать в виде карточек по экрану простым перетаскиванием.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16