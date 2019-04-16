Суд на Украине освободил Савченко из-под стражиРБК 18:08

Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.

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