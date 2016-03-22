Суд на Украине освободил Савченко из-под стражиРБК 21:27

Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи. Об этом сообщают украинские порталы «Обозреватель» и «Вести».

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Общество Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно "В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.

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