Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражиРБК 21:27

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи. Об этом сообщают украинские порталы «Обозреватель» и «Вести».
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Надежда Савченко
Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикРИА Новости 18:14

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