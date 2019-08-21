Соломенский суд в Киеве 15 августа обязал бюро завести дело по ст. 364 УК страны. Подробностей об обвинениях в адрес Порошенко и Климкина инстанция не приводит.

Суд на Украине обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Политика Макрон по-русски написал о европейской России Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.

Армия и оружие Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35 Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Происшествия ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.

Происшествия В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Зарубежные путевки подорожали на фоне снижения курса рубля Путевки на отдых за рубежом подорожали на фоне снижения курса рубля.

Кино Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.

Политика Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Армия и оружие Индия решила снять с вооружения старые МиГ-21 Уже в этом году индийские ВВС снимут с вооружения истребители МиГ-21, возраст которых превышает 40 лет, сообщил главком военно-воздушных сил Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа.

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Политика Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу» Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.

Экономика ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100 Билеты дорожают из-за простоя воздушных судов. Антимонопольный орган обнаружил рост цен на билеты на самолеты Sukhoi Superjet 100.

Технологии Libra проходит антимонопольный контроль регуляторами Евросоюза Антимонопольные органы Евросоюза изучают проект соцсети Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra, сообщает агентство Блумберг.

Авто Внедорожник Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США Японская компания Toyota отказывается от дальнейших продаж на американском рынке нового внедорожника Land Cruiser 200.

Космос У «Роскосмоса» нет денег на создание солнечного паруса, заявил Рогозин "Роскосмос" из-за отсутствия финансирования не разрабатывает солнечный парус, использующий силу солнечного ветра для движения, но не видит технических проблем для реализации такого проекта.

Политика Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.

Интернет Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.