Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в ДонбассеРИА Новости 08:53

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году. Это произошло в районе луганского аэропорта. Жертвами стали 40 десантников и девять членов экипажа.
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Украинский суд отверг вину России в гибели Ил-76 под Луганском

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Новый День09:27

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Украинский суд не признал крушение Ил-76 в Донбассе следствием «агрессии России»

Взгляд.ру08:37
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

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В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
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Президент Эстонии заявила о новом дыхании в отношениях с Россией

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Политика

Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
Обновлено в 07:38
Общество

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Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
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Действие разрешения на бесплатную парковку в столице будет продлено с одного до трех лет для многодетных семей, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
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Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом

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Хоккей

Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался участвовать в чемпионате мира в составе сборной Канады.
Обновлено в 11:45
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Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера

Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
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Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу

Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Суд изучает видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
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Обновлено вчера в 13:59
Общество

Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма

Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
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ЦБ: рост ставок по ипотеке завершён

Цикл роста процентных ставок по ипотеке завершён, заверяет директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин.
Обновлено в 03:28
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
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Авто

Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье

8-летняя волгоградка с ДЦП нуждается в помощи

Родители Вики Вячеслав и Дарья Арьковы начали реабилитацию дочери, потратили уже около 10 миллионов рублей, отвезли Вику в клиники Польши, Германии, Украины, России, сейчас лечат в Санкт-Петербурге.
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Toyota показала новый ProAce City

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Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
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Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

35-летняя звезда стала мамой уже в четвертый раз. Пополнение в ее семье произошло 17 апреля, в районе трех часов дня.
Обновлено в 03:45
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ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
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Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев.
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