с чего всё началось

Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Общество Сотрудникам ФСО запретят пользоваться гаджетами на работе Документом запрещается использование военнослужащими ФСО электронных гаджетов в аттестованных по требованиям безопасности помещениях, где проводятся секретные работы и/или хранятся в нерабочее время носители сведений, составляющие государственную тайну.

Политика Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что диспансеризация граждан должна стать доступной и что для ее прохождения не нужно «гонять людей за тридевять земель».

Происшествия Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.

Происшествия Банк Capital One подвергся масштабной кибератаке Электронные системы американской банковской холдинговой компании Capital One подверглись масштабному кибервзлому, который привел к утечке объемного массива личных данных ее клиентов.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Происшествия МВД: участники акции 27 июля имели колюще-режущие предметы Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в эфире "России-24" заявил, что некоторые участники несогласованной акции 27 июля в Москве имели при себе колюще-режущие предметы.

Здоровье Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях Ранее 30 июля сообщалось, что эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.

Экономика МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме Россия решила не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, приняв во внимание формат проведения встречи.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Происшествия Житель Югры добился права служить в армии через суд Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.