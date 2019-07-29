Политика
Суд на Украине арестовал российский танкерRT на русском 09:31
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
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Космос
Астрономы НАСА открыли три планеты у соседней звезды
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Самаре горят частные дома на площади 1,8 тыс. кв. м
"Горят уже три дома на общей площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:39
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Общество
Сотрудникам ФСО запретят пользоваться гаджетами на работе
Документом запрещается использование военнослужащими ФСО электронных гаджетов в аттестованных по требованиям безопасности помещениях, где проводятся секретные работы и/или хранятся в нерабочее время носители сведений, составляющие государственную тайну.
Обновлено в 10:47
Политика
Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что диспансеризация граждан должна стать доступной и что для ее прохождения не нужно «гонять людей за тридевять земель».
Обновлено в 08:58
Происшествия
Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Банк Capital One подвергся масштабной кибератаке
Электронные системы американской банковской холдинговой компании Capital One подверглись масштабному кибервзлому, который привел к утечке объемного массива личных данных ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:14
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
МВД: участники акции 27 июля имели колюще-режущие предметы
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в эфире "России-24" заявил, что некоторые участники несогласованной акции 27 июля в Москве имели при себе колюще-режущие предметы.
Обновлено в 13:09
Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:27
Здоровье
Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях
Ранее 30 июля сообщалось, что эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 10:41
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме
Россия решила не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, приняв во внимание формат проведения встречи.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Космос
Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Житель Югры добился права служить в армии через суд
Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд.
Обновлено в 12:58
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Космос
На спутнике «Электро-Л» основной прибор работает с ограничениями
Обновлено 28 июля в 05:47