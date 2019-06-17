Экономика
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»РИА Новости вчера в 03:33
С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну. "Ходатайство удовлетворено, прошу представителей СМИ и слушателей покинуть зал", - сказал судья Александр Осадчий.
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Мажоритарий банка «Восточный» отказался от намерений заставить акционеров через суд провести годовое собрание
Интерфакс - Россиявчера в 23:43
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