Экономика
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»РИА Новости 03:33
С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну. "Ходатайство удовлетворено, прошу представителей СМИ и слушателей покинуть зал", - сказал судья Александр Осадчий.
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Суд оставил в силе решение о запрете на размещение допэмиссии банка «Восточный»
Интерфакс - Россия04:31
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