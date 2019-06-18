Экономика
Суд на Амуре оставил в силе запрет на допэмиссию банка «Восточный»ПРАЙМ вчера в 04:36
Арбитражный суд Амурской области оставил в силе обеспечительные меры, запрещающие банку "Восточный" проводить допэмиссию акций, сообщил журналистам адвокат привлеченной в качестве третьего лица кипрской компании Evison Holdings Limited (мажоритарный акционер банка) Дмитрий Савочкин.
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Мажоритарий банка «Восточный» отказался от намерений заставить акционеров через суд провести годовое собрание
Интерфакс - Россиявчера в 23:43
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