Экономика
Суд на Амуре оставил в силе запрет на допэмиссию банка «Восточный»ПРАЙМ 04:36
Арбитражный суд Амурской области оставил в силе обеспечительные меры, запрещающие банку "Восточный" проводить допэмиссию акций, сообщил журналистам адвокат привлеченной в качестве третьего лица кипрской компании Evison Holdings Limited (мажоритарный акционер банка) Дмитрий Савочкин.
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Суд оставил в силе решение о запрете на размещение допэмиссии банка «Восточный»
Интерфакс - Россия04:31
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