Футбол
Суд может продлить арест Кокорину и МамаевуФАН 19:29
Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следователей о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в среду, 6 февраля. «Судебное заседание назначено на 12.00», — сообщили РИА Новости в суде.
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Полиция видит чемпионат России по футболу без Кокорина и Мамаева. Им просят продлить арест
Фонтанка.Ру01 февраля в 11:00
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