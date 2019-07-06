Футбол

Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеевSportbox.RU 06:57

Румынский суд лишил ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков страны, сообщает Gazeta Sporturilor. Владелец «Стяуа» Флорин Таплану выиграл спор в вопросе правопреемства «Стяуа» у собственника ФКСБ Джиджи Бекали.
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Суд Румынии присудил клубу 4-го дивизиона почти все титулы «Стяуа», включая Кубок чемпионов

Спорт-Экспресс06:25

Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев

Sportbox.RU06:57

Суд лишил ФКСБ победы в Кубке европейских чемпионов и 21 чемпионства в Румынии

Sport24.ru03:51

Суд Румынии присудил клубу 4-го дивизиона почти все титулы «Стяуа», включая Кубок чемпионов

Sport.ru07:00

ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

Soccer.ru06:21

Румынский клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

Российская газета06:09

Румынский суд лишил ФКСБ победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

Чемпионат05:36
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных

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Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
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Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
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На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

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Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
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Пугачева позвонила в РЖД после скандала

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Футбол

«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт

Обновлено в 10:46
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза

МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.
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Футбол

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок

"Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.
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Авто

Как менялась цена седана Volkswagen Polo за последние 2 года в России

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Политика

Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
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Происшествия

В Перми врачи выйдут на пикеты в поддержку Элины Сушкевич

Пермские медики намерены в субботу 6 июля выйти на одиночные пикеты, чтобы поддержать свою коллегу из Калининграда Элину Сушкевич.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию.
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Общество

Конюхов вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями

Российский путешественник Федор Конюхов отправился из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщается на его персональном сайте.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
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Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
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Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
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Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

Обновлено вчера в 22:30
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

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В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

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В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

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Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
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Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации

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Румынский футбольный клуб
Румынский футбольный клуб из города Бухарест. Основан 7 июня 1947 года как ASA București. С 1961 года до марта 2017 клуб назывался Steaua. Обладатель Кубка чемпионов и Суперкубка УЕФА 1986 года. Финалист Кубка чемпионов 1989 года. Клуб имеет давнее соперничество с «Динамо», которое называется Вечным дерби.
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