Футбол

Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеевSportbox.RU 06:57

Румынский суд лишил ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков страны, сообщает Gazeta Sporturilor. Владелец «Стяуа» Флорин Таплану выиграл спор в вопросе правопреемства «Стяуа» у собственника ФКСБ Джиджи Бекали.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии

Soccer.ru06:21

Суд лишил румынский ФКСБ Кубка чемпионов и 45 национальных трофеев

Sportbox.RU06:57

Суд лишил ФКСБ победы в Кубке европейских чемпионов и 21 чемпионства в Румынии

Sport24.ru03:51

Суд Румынии присудил клубу 4-го дивизиона почти все титулы «Стяуа», включая Кубок чемпионов

Спорт-Экспресс06:25

Суд Румынии присудил клубу 4-го дивизиона почти все титулы «Стяуа», включая Кубок чемпионов

Sport.ru07:00

Румынский клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

Российская газета06:09

Румынский суд лишил ФКСБ победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

Чемпионат05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом»

Обновлено в 12:25
Игры

Bandai Namco анонсировала One Piece: Pirate Warriors 4

Над проектом под названием One Piece: Pirate Warriors 4 работает студия Omega Force. Подробностей об игре пока немного.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Армении в массовом ДТП шесть человек сгорели заживо и 11 пострадали

В Армении в тройном ДТП сегодня, в субботу 6 июля, заживо сгорели шесть человек. Травмы получили 11 участников аварии.
Обновлено в 11:59
Спорт

Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020

Обновлено в 11:22
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани

Погибшими при опрокидывании катамарана в пятницу в Краснодарском крае оказались две туристки из других регионов.
Обновлено в 02:29
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Телеведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в Калифорнии

Обновлено в 05:38
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту

Семеро россиян третий день находятся в аэропорту мексиканского города Канкун из-за претензий миграционных властей.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Обновлено в 10:57
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса с пассажирами

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса. По данным регионального управления МЧС, в аварии пострадали девять человек.
Обновлено в 12:06
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Экономика

Время собирать урожай

Несмотря на снижение пятницы, прошедшая неделя была позитивной для мировых фондовых рынков в целом и российского рынка в частности.
Обновлено в 04:32
Футбол

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»

Обновлено в 11:25
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Происшествия

Выпускница школы в Петербурге отравилась смесью таблеток

Выпускница школы находится в тяжелом состоянии. Девочка отравилась смесью таблеток. Инцидент произошел накануне вечером, 5 июля.
Обновлено в 07:37
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Стяуа
Румынский футбольный клуб
Румынский футбольный клуб из города Бухарест. Основан 7 июня 1947 года как ASA București. С 1961 года до марта 2017 клуб назывался Steaua. Обладатель Кубка чемпионов и Суперкубка УЕФА 1986 года. Финалист Кубка чемпионов 1989 года. Клуб имеет давнее соперничество с «Динамо», которое называется Вечным дерби.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное