Экономика

Суд ликвидировал КамчаткомагропромбанкКоммерсантъ 20:18

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
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Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

РБК21:16

Камчаткомагропромбанк ликвидирован решением суда

Российская газета21:15

Суд принял решение о ликвидации Камчаткомагропромбанка

Камчатка-Информ19:41

Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Коммерсантъ20:18

Суд принял решение о ликвидации Камчаткомагропромбанка

РИА Новости20:11

Суд принял решение о ликвидации Камчаткомагропромбанка

Интерфакс - Россия19:57

Камчаткомагропромбанк ликвидирован решением суда

ТАСС20:33
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Политика

Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья

Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти

Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Ессентуках обрушилась стена жилого дома

В Ессентуках днем обрушилась стена многоквартирного жилого дома.
Обновлено в 10:53
Футбол

Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020

Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:52
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Обновлено в 16:33
Космос

Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр

Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.
Обновлено в 04:18
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

Обновлено в 21:16
Общество

400 лет рабства: в мире вспоминают о миллионах жертв трансатлантической торговли

Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние.
Обновлено в 18:12
Общество

«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов

Обновлено в 20:08
Авто

Умельцы сделали из LADA 4х4 «Нивы» уникальный аттракцион

Из многострадальной «Нивы» создали аттракцион для любителей адреналина.
Обновлено в 17:26
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено в 19:16
Кино

"Шазам!" получил высокие оценки западных кинокритиков

Основанный на комиксах DC фильм "Шазам!" получил высокие оценки западных кинокритиков.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено в 14:35
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено в 12:19
Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
Футбол

Азар и Джуджак выбили сотню, Левандовски вошел в десятку

Игра с не самой яркой вывеской была особенной как минимум для одного человека - в этот вечер Эден Азар проводил 100-й матч в футболке национальной команды.
Обновлено в 19:11
Политика

NBC: в администрации Трампа произошел раскол из-за Ирана

Телеканал NBC сообщил о расколе в американской президентской администрации по вопросу действия санкций против Ирана. по данным канала, оппоненты не могут прийти к соглашению относительно того, насколько сильными должны быть рестриктивные меры.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Культура

Дайана Росс вступилась за Майкла Джексона после скандального фильма

Обновлено в 04:38
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Политика

В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам

Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.
Обновлено в 21:07
Культура

Обнажившийся в Третьяковке мужчина надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35

Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Общество

В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Лайнер Viking Sky прибыл в порт

Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
Обновлено в 11:41
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
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