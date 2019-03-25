Экономика
Суд ликвидировал КамчаткомагропромбанкКоммерсантъ 20:18
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Шоу-бизнес
Нюша упала в цене после выхода из декрета
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода
Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявления
Обновлено в 07:32
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Обновлено в 22:34
Культура
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено в 16:54
Общество
Микроавтобус выбросило на берег Японского моря
На берег острова Попова вблизи Владивостока выбросило утонувший микроавтобус, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Общество
В Москве неизвестные самовольно повесили картину в Историческом музее
В субботу пятеро неизвестных повесили картину, не относящуюся к основной экспозиции, в московском Государственном историческом музее, сообщила РИА Новости глава учреждения по связям с общественностью Мария Лемигова.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Обновлено в 22:57
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено в 19:16
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Космос
В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца
В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо
12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
Обновлено в 08:38
Интернет
Пользователям Telegram разрешили полностью удалять свою переписку
Пользователи мессенджера Telegram теперь смогут удалять всю личную переписку у себя и собеседника без соблюдения сроков, сообщил разработчик мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 22:25
Общество
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.
Обновлено в 17:52
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено в 22:38
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками
Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено в 21:12
Политика
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено в 19:35