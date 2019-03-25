Экономика
Суд ликвидировал КамчаткомагропромбанкКоммерсантъ вчера в 20:18
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк». Ликвидатором станет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Прошел год после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня»
Обновлено в 02:02
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Политика
Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО
Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Авто
Новый кроссовер BMW X5 M замечен без камуфляжа
Новый кроссовер BMW X5 M замечен фотошпионами без камуфляжной защиты.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев
Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Три человека погибли в ДТП на 11-м километре автодороги Ачинск - Назарово в Красноярском крае.
Обновлено в 01:02
Технологии
«Газпром межрегионгаз Саратов»: Заплатить за газ легко
«Газпром межрегионгаз Саратов» развивает возможности корпоративного сайта и запускает новый раздел «Заплатить за газ легко».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе
Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено вчера в 09:57
Хоккей
Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ
Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в $1 млн как «лучший учитель в мире».
Обновлено в 02:08
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Технологии
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В летевший в Сочи самолет ударила молния, информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Установлены «минирующие» здания в России телефонные террористы
Российские спецслужбы установили авторов многочисленных писем и звонков о «минировании» зданий по всей России.
Обновлено в 00:12
Культура
Шнуров рассказал о планах заниматься живописью
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Спасатели нашли пропавшую в Ленинградской области девочку
11-летняя Алина из детского лагеря «Пионер», потерявшаяся вечером 24 марта в Ленинградской области, найдена спасателями живой.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Мантуров рассказал о переговорах России и Индонезии по лайнеру МС-21
Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21.
Обновлено в 00:22
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Мигранты погубили пятимесячного ребенка обрезанием на дому
В итальянском городе Скандиано пятимесячный ребенок умер из-за того, что ему сделали процедуру обрезания на дому.
Обновлено вчера в 22:16