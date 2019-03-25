Экономика
Суд ликвидировал КамчаткомагропромбанкКоммерсантъ вчера в 20:18
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк». Ликвидатором станет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
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Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома
Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Что правительство делало с платежами за негативное воздействие
Первой причиной резкого снижения поступлений ПНВОС стало принятие в сентябре 2016 года нового постановления правительства о таких платежах.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Эрдоган предложил превратить Собор Святой Софии в мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил вновь превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Украине предрекли экологическую катастрофу
Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Девушка упала с обрыва смотровой площадки в Корсакове
Накануне, 24 марта, около пяти часов вечера с обрыва смотровой площадки упала девушка.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
У полпреда Николая Цуканова умер старший сын
У полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова умер старший сын.
Обновлено в 00:16
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
На Украине Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинские СМИ обвинили президента Незалежной Петра Порошенко в преступлениях и убийстве его старшего брата Михаила.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено вчера в 12:52
Наука
Права на интеллектуальную собственность: ученый vs заказчик
Indicator.Ru узнал, какие вопросы больше всего волнуют исследователей, и попросил ответить на них экспертов ассоциации IPChain, специалистов по защите авторских прав и интеллектуальной собственности.
Обновлено вчера в 05:07
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25