Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублейТАСС 08:20

Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района области Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

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