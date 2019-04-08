Происшествия

Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублейРИА Новости 11:57

Красногорский городской суд Подмосковья изъял в доход государства имущество на 10 миллиардов рублей у экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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