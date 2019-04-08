Происшествия
Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублейРИА Новости 11:57
Красногорский городской суд Подмосковья изъял в доход государства имущество на 10 миллиардов рублей у экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Второй участник финала – сильнейший клуб Западной конференции определится в матче СКА и ЦСКА. После шести встреч в серии ничья 3:3.
Обновлено в 14:29
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
Футбол
Григорян: «Ничья с „Локомотивом“ оформила чемпионство „Зенита“»
«Локомотив» великолепно играл во втором тайме, но голевые моменты создавал «Зенит». Эта ничья оформила чемпионство «Зенита».
Обновлено в 18:32
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено в 15:05
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 07:09
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Общество
В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Политика
США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Политика
Иран объявил армию США террористической организацией
Обновлено в 12:30
Общество
В парке Строителей для орчан подготовили сюрприз
Что в этом году планируют сделать в парках Строителей и Северный, будут ли приводить в порядок Пищевик, и какие сюрпризы ждут орчан в рамках этой глобальной перестройки мест отдыха — читайте, мы подробно обо всём расскажем.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Спортинг» может назвать стадион в честь Роналду
Лиссабонский «Спортинг», в котором начинал профессиональную карьеру Криштиану Роналду, может назвать стадион в честь 34-летнего португальского нападающего.
Обновлено в 16:56
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35
Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 17:44
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Обновлено в 08:49
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Соловьев раскритиковал слова Познера о национальной идее
На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.
Обновлено в 15:33
Футбол
Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
Обновлено в 11:11
Здоровье
Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам
Антимикробная резистентность становится причиной более 700 тысяч смертей в мире ежегодно Правительство РФ одобрило план мероприятий по выполнению Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности, рассчитанный на 2019-2024 годы.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом
Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено в 13:58
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10