Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублейРИА Новости 11:57

Красногорский городской суд Подмосковья изъял в доход государства имущество на 10 миллиардов рублей у экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей

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