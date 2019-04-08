Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского районаГазета.Ru 08:10

Красногорский городской суд Московской области изъял в пользу государства у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна имущество стоимостью 10 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС. С соответствующим требованием выступала Генпрокуратура России.

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Происшествия В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.

Происшествия Памятник УПА в Харькове забросали мусором Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.

Важное за сутки Раскрыта правильная техника глажки рубашки Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Происшествия Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.

Здоровье В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.

Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Политика Штаб Зеленского попросил о государственной охране Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД с просьбой об обеспечении государственной охраны.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.

Политика ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский развелся с женой Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Происшествия Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.

Происшествия Титов посетит основателя Baring Vostok Калви в СИЗО "Девятого апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит в следственном изоляторе №1 арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви", - говорится в сообщении.

Авто В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000 Житель Майами решил произвести переделку модели Lada-1200, которую мы знаем как ВАЗ-2102.

Наука Ученые прогнозируют раскол антарктического ледника Бранта В ближайшие пару месяцев от шельфового ледника Бранта в западной Антарктиде отколется айсберг площадью более 1,7 тыс. кв. км. Британские и австрийские гляциологи провели исследование и выяснили, что причина раскола заключается в естественной нестабильности шельфового ледника.

Культура Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Галкин заставил пятилетнего сына убирать двор Артист Максим Галкин приучает сына к труду с раннего возраста. О трудолюбии наследника артист рассказал на странице в Instagram.