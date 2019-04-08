Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублейКоммерсантъ 08:24
Красногорский суд Подмосковья изъял в доход государства имущество экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму 10 млрд руб. "Исковые требования Генпрокуратуры удовлетворить", — цитирует ТАСС решение судьи Светланы Потаповой.
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Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
Обновлено в 04:31
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено в 11:58
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
Эрдоган заявил о суверенном праве Турции покупать С-400 у России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе требовать от Турции отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:28
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Политика
Глава Хакасии подал иск к Михаилу Леонтьеву
В Абаканском городском суде вновь рассматривается иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, главе пресс-службы "Роснефти" Михаилу Леонтьеву.
Обновлено в 05:39
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол
Сон Хын-Мин: «Почувствовал расизм на себе, ведь я играю в АПЛ»
Все вокруг говорят о расизме, но я почувствовал его на себе, ведь я играю в АПЛ.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Военные отвергли обвинения екатеринбургской мэрии в порче площади
Работники Центрального военного округа в Екатеринбурге прокомментировали обвинение мэрии в порче дорог и площадей в городе.
Обновлено в 04:53
Политика
Стоимость дебатов Порошенко и Зеленского выросла до $6 млн
Стоимость дебатов действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского выросла с $1 млн до $6 млн.
Обновлено в 14:08
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Наука
Ученые назвали окружающий человека мир иллюзией
Международная группа ученых накануне заявила о том, что окружающий мир является иллюзией.
Обновлено в 06:44
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Футбол
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Авто
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1
Вслед за пассажирским Multivan компания Volkswagen представила рестайлинговый фургон Transporter T6.1.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Общество
Суд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову
Обновлено в 05:35
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23