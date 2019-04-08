Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского районаГазета.Ru 14:34

Суд изъял в пользу государства имущество экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей. Туда в том числе вошли 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля и речной транспорт.

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

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