Суд избрал меру пресечения журналисту ГолуновуURA.Ru 15:20

Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

с чего всё началось

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, которого задержали 6 числа по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Следствие и прокуратура требовали взять Голунова под стражу. Сторона обвинения уверена, что журналист собирается скрыться.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца Врачи справились с ожогами дыхательных путей продюсера Бари Алибасова. Об этом «РИА Новости» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

Единоборства Головкин — Роллс. Во сколько начнется бой Начало боев основного карда — в 04:00 по московскому времени. Начало поединка Головкин — Роллс — ориентировочно в 06:00 мск.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова борется с лишним весом Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Происшествия В Испании ограблен дом форварда «Атлетико» Дом форварда сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мораты подвергся нападению грабителей.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Происшествия В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.

Экономика Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

Здоровье Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб Всю неделю страна обсуждала запутанную историю с Бари Алибасовым, который вместо сока выпил средство для очистки труб «Крот».

Гаджеты Флагманский планшет Samsung на базе Snapdragon 855 не удивил своей производительностью В однопоточном режиме устройство набрало 3506 баллов, а при использовании всех ядер однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 результат составил 9788 баллов.

Происшествия Сын Алибасова объяснил отравление отца суетливым характером По мнению Алибасова-младшего, отравление могло случиться из-за суетливого характера его отца.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Политика В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Общество В России ввели штраф за повторное воровство электричества Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

Политика Президент Албании отменил муниципальные выборы Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.

Происшествия Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.

Единоборства Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC Российский боец смешанного стиля (MMA) Григорий Попов уступил американцу Эдди Уайленду на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Автоспорт Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.

Общество Московская и Тульская область готовят общий маршрут для туристов Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Космос Астрономы отметили отсутствие на Солнце пятен Астрономы на протяжении двух недель наблюдали за активностью Солнца и отметили, что на его поверхности все это время отсутствуют пятна.