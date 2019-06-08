Происшествия
Суд избрал меру пресечения журналисту ГолуновуURA.Ru 15:20
Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, которого задержали 6 числа по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Следствие и прокуратура требовали взять Голунова под стражу. Сторона обвинения уверена, что журналист собирается скрыться.
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с чего всё началось
Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.ТАСС11:17
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