Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку Ивана ГолуноваКрасная весна вчера в 09:31

Несколько участников пикета в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова были задержаны полицией, передает 8 июня газета «Коммерсантъ». По данным газеты, уже задержаны журналисты «Новой газеты», «Батенька, да вы трансформер», а также писатель Виктор Шендерович и фотограф Виктор Ивлев.
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Полиция забрала девушку, устроившую пикет в поддержку Голунова у Никулинского суда

Интерфаксвчера в 12:13

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

РБКвчера в 04:38

Пресс-секретарь суда сообщила, что меру пресечения журналисту Голунову изберут завтра

Медиазона07 июня в 09:37

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Ведомостивчера в 03:35

У Никулинского суда задерживают пикетчиков в поддержку журналиста Голунова

Эхо Москвывчера в 05:23

У Гостиного двора журналисты проводят пикеты в поддержку задержанного Голунова

Мойка7807 июня в 13:27

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъвчера в 03:57
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Спорт

Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Обновлено вчера в 09:53
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Космос

Ученые рассказали о марсианской молнии

Исследователи космического пространства рассказали, что если на Красной планете и бывает молния, то она более слабая и менее частая, чем на Земле.
Обновлено 06 июня в 16:37
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Культура

Эрнст отверг закрытие шоу «Голос. Дети» после скандала

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие

Представлены последствия подрыва MRAP Oshkosh армии США в Нигере

Обновлено в 00:35
Происшествия

Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну

На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено вчера в 17:17
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено вчера в 06:32
Авто

«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов

Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Обновлено вчера в 08:30
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Общество

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену

Депутат Верховной Рады Юрий Левченко считает, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить по обвинению в государственной измене.
Обновлено вчера в 03:39
Политика

Токаев первым проголосовал на выборах президента Казахстана

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых кандидатов проголосовал на досрочных выборах президента.
Обновлено в 00:05
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал обладателем двух поясов UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо на UFC 238 в Чикаго победил Марлона Мораеса и завоевал вакантный титул в легчайшем весе.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом

Обновлено в 01:09
Экономика

Приморская компания планирует поставлять рис в Намибию

Речь идет о производстве в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй, где также выращивается более 100 тысяч тонн самой культуры на почти 20 тысячах гектаров земель.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

Обновлено вчера в 09:31
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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