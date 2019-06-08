Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку Ивана ГолуноваКрасная весна вчера в 09:31
Несколько участников пикета в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова были задержаны полицией, передает 8 июня газета «Коммерсантъ». По данным газеты, уже задержаны журналисты «Новой газеты», «Батенька, да вы трансформер», а также писатель Виктор Шендерович и фотограф Виктор Ивлев.
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Полиция забрала девушку, устроившую пикет в поддержку Голунова у Никулинского суда
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Пресс-секретарь суда сообщила, что меру пресечения журналисту Голунову изберут завтра
Медиазона07 июня в 09:37
У Гостиного двора журналисты проводят пикеты в поддержку задержанного Голунова
Мойка7807 июня в 13:27
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:31, Ашберн
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Обновлено в 00:28
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Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
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WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
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Токаев первым проголосовал на выборах президента Казахстана
Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых кандидатов проголосовал на досрочных выборах президента.
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Делегация из ЕС посетила Крымский мост
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
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Сехудо победил Мораеса и стал обладателем двух поясов UFC
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо на UFC 238 в Чикаго победил Марлона Мораеса и завоевал вакантный титул в легчайшем весе.
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Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
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Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
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Армия и оружие
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
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