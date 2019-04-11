Суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуируютТелеканал Санкт-Петербург 06:49

Напомним, что Пресненский суд слушает дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в октябре прошлого года совершили несколько правонарушений в центре столицы, в результате чего травмы получили несколько человек, в том числе высокопоставленный чиновник.

Суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуируют

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