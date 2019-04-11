Происшествия

Суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуируютТелеканал Санкт-Петербург 06:49

Напомним, что Пресненский суд слушает дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в октябре прошлого года совершили несколько правонарушений в центре столицы, в результате чего травмы получили несколько человек, в том числе высокопоставленный чиновник.
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Взрывное устройство не обнаружили в здании Пресненского суда

Агентство Москва08:11

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

РИА Новости08:04

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий возвращены в здание суда

Чемпионат09:54

В Москве суд, в котором слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали из-за сообщения о минировании

Медиазона06:43

Кокорин и Мамаев вернулись в суд после сообщений о минировании

RT на русском09:54

Сообщение о взрывном устройстве в здании Пресненского суда не подтвердилось

Москва 2408:00

Называл ли водитель Мамаева «петухом»? «Спартак» стал топ-клубом? Кучеров приедет на ЧМ?

Спорт-Экспресс10:59
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Экономика

ЕС ввел пошлины на азотные удобрения из России и США

Еврокомиссия объявила о введении импортных пошлин на жидкие азотные удобрения из России, США и Тринидад и Тобаго.
Обновлено в 11:25
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика

Баннеры Порошенко с Путиным начали заклеивать на Украине

Билборды, изображающие «борьбу взглядами» президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, стали заклеивать на Украине.
Обновлено в 04:41
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Украинский боевик тяжело ранил из автомата журналиста в Донбассе

Военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины тяжело ранил журналиста, зафиксировавшего на камеру факт нарушения боевиками ВСУ режима прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 08:33
Культура

Кинокритик Антон Долин уволился с ВГТРК из‑за репортажа на «России 24»

Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин уволился из холдинга ВГТРК из‑за «лживого и гнусного» репортажа на «России 24», который порочит его и его семью.
Обновлено в 11:42
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Футбол

Два футболиста «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 12:37
Путешествия

Авиакомпания «Победа» открыла регулярные рейсы из Перми в Анталью

Обновлено в 08:40
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу

В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Политика

Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России

Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа

Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Футбол

Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Общество

Четверть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

Четверть молочной продукции, которая была произведена в России в прошлом году, является фальсификатом, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика

В Кремле наградили Кристину Потупчик и Стаса Михайлова

Обновлено в 11:00
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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