Футбол

Суд допустил врача «Зенита» к КокоринуСпорт-Экспресс 06:08

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил, что суд разрешил врачу "Зенита" посетить футболиста в СИЗО. Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает проблемы с ногой.
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Врач «Зенита» готов отправиться к Кокорину, но дата визита пока не определена

Матч ТВ11:16

Адвокат сообщила, что суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

РИА Новости05:34

«Зенит»: процедура посещения Кокорина нашим врачом пока не определена

Чемпионат10:44

«Зенит»: «Получили разрешение на посещение Кокорина врачом, но ни дата, ни сама процедура не определены»

Sports.ru12:42

«Зенит» подтвердил, что клубный врач получил разрешение на осмотр Кокорина в СИЗО

Sport24.ru10:32

Дата визита врача «Зенита» к Кокорину еще не определена

Спорт-Экспресс10:47

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

ТАСС05:21
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Происшествия

В Ленинградской области произошёл пожар на двух складах

Обновлено в 17:13
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Футбол

«Челси» не смог обыграть «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
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Политика

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

Обновлено в 15:31
Хоккей

Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо»

В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.
Обновлено в 15:33
Энергетика

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете

Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Обновлено в 07:06
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Гаджеты

Samsung отложила начало продаж Galaxy Fold

Складывающийся пополам планшет-смартфон Samsung Galaxy Fold не поступит в продажу в США 26 апреля, как компания исходно обещала.
Обновлено в 14:37
Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Футбол

«Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в Новогорске

Футболисты тульского "Арсенала" начали подготовку к матчу двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу против московского "Спартака".
Обновлено в 13:38
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский рассказал, чем займется на посту президента

Говоря о возможности предоставления государственного поста своему сопернику на выборах Петру Порошенко, который официально покинет должность президента в мае, Зеленский сказал, что при рассмотрении этого вопроса обратится к обществу, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Общество

Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам

Обновлено в 09:30
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 10:04
Культура

В «Гараже» установят инсталляцию «Как встретить ангела» Кабаковых

В Музее современного искусства «Гараж» будет установлена инсталляция «Как встретить ангела» Ильи и Эмилии Кабаковых.
Обновлено в 09:26
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие кандидат Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 13:05
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Обновлено в 09:32
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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