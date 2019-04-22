Футбол
Суд допустил врача «Зенита» к КокоринуСпорт-Экспресс 06:08
Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил, что суд разрешил врачу "Зенита" посетить футболиста в СИЗО. Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает проблемы с ногой.
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Происшествия
В Ленинградской области произошёл пожар на двух складах
Обновлено в 17:13
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Футбол
«Челси» не смог обыграть «Бернли»
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".
Обновлено в 16:55
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию
Обновлено в 15:31
Хоккей
Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо»
В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.
Обновлено в 15:33
Энергетика
Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения
Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете
Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Обновлено в 07:06
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Samsung отложила начало продаж Galaxy Fold
Складывающийся пополам планшет-смартфон Samsung Galaxy Fold не поступит в продажу в США 26 апреля, как компания исходно обещала.
Обновлено в 14:37
Экономика
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
«Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в Новогорске
Футболисты тульского "Арсенала" начали подготовку к матчу двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу против московского "Спартака".
Обновлено в 13:38
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Авто
Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster
В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика
Зеленский рассказал, чем займется на посту президента
Говоря о возможности предоставления государственного поста своему сопернику на выборах Петру Порошенко, который официально покинет должность президента в мае, Зеленский сказал, что при рассмотрении этого вопроса обратится к обществу, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Общество
Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам
Обновлено в 09:30
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Культура
В «Гараже» установят инсталляцию «Как встретить ангела» Кабаковых
В Музее современного искусства «Гараж» будет установлена инсталляция «Как встретить ангела» Ильи и Эмилии Кабаковых.
Обновлено в 09:26
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие кандидат Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 13:05
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32