Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.

с чего всё началось

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент РБК. По делу также проходит директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин.

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

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