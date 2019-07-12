Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взяткеРБК 07:03
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент РБК. По делу также проходит директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин.
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с чего всё началось
Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.Коммерсантъвчера в 16:40
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