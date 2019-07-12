Происшествия

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взяткеРБК 07:03

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент РБК. По делу также проходит директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин.
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с чего всё началось

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.
Коммерсантъвчера в 16:40

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Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова

Ведомости07:03

Глава департамента «Техносерв Менеджмент» арестован по делу замглавы Пенсионного фонда

Интерфакс09:11

Суд арестовал заместителя главы ПФР Алексея Иванова

Коммерсантъ07:04

Суд арестовал предполагаемого посредника в даче взятки замглавы ПФР

ТАСС09:10

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

РИА Новости07:33

Суд на два месяца арестовал фигуранта дела замглавы ПФР по подозрению в посредничестве в даче взятки

Агентство Москва09:07

Глава ПФР вступился за подозреваемого во взятке заместителя

РБК07:05
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