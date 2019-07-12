Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взяткеРИА Новости 07:33

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы. Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила Иванова в СИЗО до 9 сентября.
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с чего всё началось

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.
Коммерсантъвчера в 16:40

Подробнее о событии

Суд арестовал сотрудника «Техносерва» по подозрению в посредничестве в получении взятки

Ведомости10:43

Арест замглавы ПФР Алексея Иванова. Главное

ТАСС09:23

Суд на два месяца арестовал фигуранта дела замглавы ПФР по подозрению в посредничестве в даче взятки

Агентство Москва09:07

Суд арестовал подозреваемого по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда

РБК09:39

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

РИА Новости07:33

Суд арестовал заместителя главы ПФР Алексея Иванова

Коммерсантъ07:04

Замглавы Пенсионного фонда России арестован по делу о взятке

Интерфакс07:06
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
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Футбол

«Динамо» прибыл на матч с «Арсеналом» без Каборе и Паршивлюка

Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

Обновлено в 08:39
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Общество

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам

Обновлено в 10:49
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Единоборства

Холифилд считает, что Джошуа может вновь проиграть Руису

Обновлено в 09:29
Происшествия

Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за тверка на фоне деревьев

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

"Сибирские Мальдивы" закрыты для любителей эффектных фотографий.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

Обновлено в 10:16
Гаджеты

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Футбол

Кварацхелия объяснил, почему перешёл из «Локомотива» в «Рубин»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил, почему перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».
Обновлено в 11:51
Политика

На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив

Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства

Обновлено в 08:58
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Политика

Медведев объяснил решение снизить НДС на фрукты и ягоды

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о снижении НДС на плодово-ягодные до 10%, так как фрукты и ягоды длительное время облагались более высоким налогом.
Обновлено в 09:42
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