Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взяткеРИА Новости 07:33
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы. Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила Иванова в СИЗО до 9 сентября.
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с чего всё началось
Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.Коммерсантъвчера в 16:40
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