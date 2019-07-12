Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.

с чего всё началось

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы. Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила Иванова в СИЗО до 9 сентября.

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

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