Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взяткеРИА Новости 07:33
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы. Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила Иванова в СИЗО до 9 сентября.
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с чего всё началось
Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.Коммерсантъвчера в 16:40
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Предложение по рекапитализации потребует реорганизации собственности компаний-туроператоров и авиакомпаний, что, как ожидается, приведет к тому, что Fosun станет владельцем значительного контрольного пакета в туроператоре группы и миноритарной доли в авиакомпаниях группы.
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Происшествия
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Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
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В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Обновлено в 02:31
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"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
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Обновлено вчера в 16:16
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