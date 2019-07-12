Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взяткеРИА Новости 07:33

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы. Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя и отправила Иванова в СИЗО до 9 сентября.
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с чего всё началось

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.
Коммерсантъвчера в 16:40

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Суд арестовал замглавы ПФР Алексея Иванова

Коммерсантъ07:04

Глава ПФР вступился за подозреваемого во взятке заместителя

РБК07:05

Прокурор попросил суд отправить раскаявшегося замглавы ПФР под домашний арест

Интерфакс06:37

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

РИА Новости07:33

Замглавы Пенсионного фонда отправили в СИЗО по делу о взятках

Дождь07:05

Басманный суд Москвы арестовал до сентября зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова

Эхо Москвы07:30

Замглавы ПФР Иванов арестован по делу о получении взятки в размере 4,4 млн рублей

ТАСС06:44
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Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Обновлено в 07:27
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В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) — крупнейшее в России хранилище, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.
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Общество

В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД

В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
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Футбол

Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ

Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.
Обновлено в 06:57
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
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Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Уральцев предупредили о сорокаградусной жаре

На Урал в ближайшие выходные придет аномальная жара. Температура воздуха в уральских регионах поднимется выше 35 градусов.
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Политика

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Похорошевшая Ротару устроила фотосессию с семьей

Несмотря на плотный график, Ротару при каждом удобном случае проводит время с семьей. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Обновлено в 02:30
Экономика

Старейший туроператор мира объявил о рекапитализации

Предложение по рекапитализации потребует реорганизации собственности компаний-туроператоров и авиакомпаний, что, как ожидается, приведет к тому, что Fosun станет владельцем значительного контрольного пакета в туроператоре группы и миноритарной доли в авиакомпаниях группы.
Обновлено в 06:29
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Первый замначальника СКЖД задержан по подозрению во взяточничестве

Как уточнили в ведомстве, 11 июля 2019 года следователями совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Ростовской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Обновлено в 02:35
Происшествия

Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось

Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Экономика

ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублей

Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации.
Обновлено в 06:29
Политика

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Здоровье

Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года

"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:17
Театры

В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев

Обновлено вчера в 15:21
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Экономика

В России увеличится прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты РФ заявило о намерении увеличить прожиточный минимум трудоспособных граждан России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Общество

Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Обновлено в 05:32
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