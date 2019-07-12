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с чего всё началось

Я всю жизнь служил стране… Мне 60 лет, жене моей 60 лет, родители 85 лет лежачие. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, выражаю готовность сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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