Происшествия
Следствие просит об аресте замглавы ПФР ИвановаREGNUM 06:53
Следствие просит арестовать Иванова до 9 сентября в рамках уголовного дела о коррупции. Иванова заподозрили в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере, уточняет РАПСИ. Ему может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.
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Я всю жизнь служил стране… Мне 60 лет, жене моей 60 лет, родители 85 лет лежачие. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, выражаю готовность сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
— Алексей Иванов, российский писательSM News 07:24
с чего всё началось
Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.Коммерсантъвчера в 16:40
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Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России
Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
Обновлено в 06:01
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского
В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия
Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли
Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Политика
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв)
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу
Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Политика
В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Обновлено в 13:19
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Сенатор оценил слова главы МВД Эстонии об отсутствии российской угрозы
Ранее министр внутренних дел, вице-премьер Эстонии Март Хельме заявил, что в Прибалтике не существует так называемой российской угрозы.
Обновлено в 12:14
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева похудела на 5 килограммов за неделю
60-летняя Лариса Гузеева является одной из тех знаменитостей, что не лезут за словом в карман.
Обновлено в 11:21
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Футбол
Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»
Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09