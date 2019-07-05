с чего всё началось

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Политика Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Общество Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.

Политика Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2» Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.

Политика Небольшой конфуз произошел на встрече Путина и папы римского Франциска Неловкий инцидент произошел в ходе встречи президента России Владимира Путина с папой римским Франциском, которая состоялась в Ватикане в четверг, 4 июля.

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

Шоу-бизнес СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).

Общество В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.

Политика Коц прокомментировал задержание в Ливии двух россиян Военный корреспондент Александр Коц в беседе с журналистами издания iReactor обратил внимание на то, что подобные задержания людей в Ливии не являются редкостью.

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Происшествия СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

Единоборства Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Финансы Российские биржевые индексы снизились Снижением российских биржевых индексов завершились торги 5 июля.

Наука В Китае обнаружены деформированные древние черепа Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.

Происшествия В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.

Происшествия На юго-востоке Москвы загорелось общежитие Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Происшествия В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.