Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»Коммерсантъ вчера в 11:58
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
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с чего всё началось
Кузьминский суд Москвы арестовал до 19 июля основателя микрофинаносовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Интерфаксу в суде.Новая газетавчера в 14:27
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Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
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Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка
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Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает
Обновлено вчера в 13:04
Баскетбол
Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»
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Политика
Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Политика
Небольшой конфуз произошел на встрече Путина и папы римского Франциска
Неловкий инцидент произошел в ходе встречи президента России Владимира Путина с папой римским Франциском, которая состоялась в Ватикане в четверг, 4 июля.
Обновлено вчера в 03:39
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Общество
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Обновлено 03 июля в 12:14
Общество
В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей
Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Политика
Коц прокомментировал задержание в Ливии двух россиян
Военный корреспондент Александр Коц в беседе с журналистами издания iReactor обратил внимание на то, что подобные задержания людей в Ливии не являются редкостью.
Обновлено вчера в 15:55
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
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СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Уровень воды в реках Иркутской области понижается
Обновлено вчера в 23:26
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Финансы
Российские биржевые индексы снизились
Снижением российских биржевых индексов завершились торги 5 июля.
Обновлено вчера в 21:56
Наука
В Китае обнаружены деформированные древние черепа
Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров
Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
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Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Обновлено в 02:17