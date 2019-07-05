Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничествеТАСС вчера в 12:26
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
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Кузьминский суд Москвы арестовал до 19 июля основателя микрофинаносовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Интерфаксу в суде.Новая газетавчера в 14:27
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Политика
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Гендиректор BMW покинет пост в 2020 году
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Происшествия
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Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта
Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
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Обновлено вчера в 09:26
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
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Общество
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Обновлено 04 июля в 22:37
Культура
В сети появилась 17-я серия нового «Простоквашино»
Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Матроскин блюз" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в субботу пресс-служба киностудии.
Обновлено в 00:03
Энергетика
«Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream
"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Папа римский озаботился конфликтом на Украине
Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года.
Обновлено вчера в 11:32
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Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Культура
Концерт Гергиева в Екатеринбурге отменили из-за визита Путина
Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на два дня - 8 и 9 июля фильмы демонстрироваться не будут.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках
Обновлено вчера в 23:59
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Обновлено вчера в 19:26
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
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Происшествия
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Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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