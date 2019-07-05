Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничествеТАСС вчера в 12:26

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
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Кузьминский суд Москвы арестовал
 до 19 июля основателя микрофинаносовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили Интерфаксу в суде.
Новая газетавчера в 14:27

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Арестован бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам

Коммерсантъвчера в 15:29

Адвокат раскрыл суть претензий к основателю «Домашних денег»

РБКвчера в 14:01

Основателя «Домашних денег» арестовали за сделки 2012 года

Forbesвчера в 13:14

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

ТАССвчера в 12:26

В Москве арестовали основателя микрофинансовой компании «Домашние деньги»

Интерфаксвчера в 12:21

В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»

РИА Новостивчера в 11:58

Адвокат рассказал о причинах дела против основателя «Домашних денег»

Ведомостивчера в 13:45
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Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержан

В Краснодарском крае задержан владелец катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе Джубги.
Обновлено вчера в 14:06
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено 04 июля в 22:55
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Авто

Гендиректор BMW покинет пост в 2020 году

Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта

Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
Обновлено вчера в 00:36
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено вчера в 11:23
Общество

В РЖД показали новые плацкартные вагоны без «боковушек»

Федеральная пассажирская компания представила концепт нового плацкартного вагона, основной особенностью которого является отсутствие боковых полок.
Обновлено 04 июля в 22:37
Культура

В сети появилась 17-я серия нового «Простоквашино»

Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Матроскин блюз" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила в субботу пресс-служба киностудии.
Обновлено в 00:03
Энергетика

«Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Папа римский озаботился конфликтом на Украине

Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Культура

Концерт Гергиева в Екатеринбурге отменили из-за визита Путина

Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на два дня - 8 и 9 июля фильмы демонстрироваться не будут.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках

Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

Обновлено вчера в 19:26
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой

Знаменитая балерина сообщила, что приняла участие в популярном челлендже с бутылкой, которую открывают взмахом ноги.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

В Китае обнаружены деформированные древние черепа

Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.
Обновлено вчера в 17:18
Наука

Следующие генно-модифицированные дети родятся в России

Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено вчера в 07:19
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