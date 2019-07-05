с чего всё началось

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Политика Зеленский снова поехал в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Футбол Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала в Евролиге Мужская сборная России по пляжному футболу переиграла команду Азербайджана в стартовом матче 1-го этапа Евролиги, который начался в Назаре.

Футбол СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит» По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Общество Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.

Технологии Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.

Политика Военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3% С 1 октября военнослужащим и правоохранителям проиндексируют оклады на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Шоу-бизнес Игорь Николаев почтил память своего отца В годовщину смерти Игорь почтил память отца, опубликовав архивное фото в своем микроблоге в Instagram.

Спорт Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.

Политика Зеленский пообещал выполнить минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.

Происшествия В Калифорнии произошло землетрясение Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.

Политика В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Спорт Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016 Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА "Новости".

Политика Во Франции вводят интернет-цензуру Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.

Политика Следствие допрашивает экипаж задержанного иранского танкера Следователи допрашивают экипаж задержанного в Гибралтарском проливе иранского танкера Grace 1 в качестве свидетелей, чтобы установить характер перевозимого груза и пункт назначения, сообщает Reuters.