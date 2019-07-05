Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»Коммерсантъ 11:58
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
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с чего всё началось
Кузьминский суд Москвы вынес решение об аресте основателя МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из материалов в картотеке на сайте портала судов Москвы.РБК12:20
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