Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»

Пакет Evison составляет 41,6% акций банка. "Суд решил наложить арест на акции", - сказал судья. Как сообщил РИА Новости адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение.
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Арестованы средства Baring Vostok в банке «Восточный»

Московский Комсомолец02:41

Суд арестовал долю Baring Vostok в «Восточном» по иску об убытках на 9,8 млрд рублей

ТАСС03:02

Суд Амурской области отказался передать в Лондонский Международный Третейский суд рассмотрение иска банка «Восточный»

Эхо Москвы03:00

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Коммерсантъ02:52

Суд арестовал долю фонда Калви в капитале банка «Восточный»

РБК03:04

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Интерфакс02:30

Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»

РИА Новости02:52
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С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.
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Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
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