Происшествия

Участника банды Басаева заключили под стражу на два месяца
Победа 26
12:29

В отношении мужчины Ессентукский городской суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Все обстоятельства выясняет Главное следственное управление СК РФ по федеральному округу. Гражданина задержали 11 декабря.
Победа 2612:29
Светлана Петренко
В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов.
— Светлана ПетренкоМИР 24 02:46

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