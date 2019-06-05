Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУТАСС 11:06

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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