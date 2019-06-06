Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУТАСС вчера в 11:06

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

РИА Новостивчера в 21:38

Суд арестовал троих граждан Армении по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина

Эхо Москвывчера в 18:06

Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ

Агентство Москвавчера в 14:30

Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ

РБКвчера в 17:22

Суд арестовал троих фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

RT на русскомвчера в 16:10

Обвиняемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ отверг причастность к преступлению

ТАССвчера в 12:48

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

Интерфаксвчера в 14:42
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Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика

Всемирный банк заявил о рекордном росте российской экономики

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено 04 июня в 19:53
Происшествия

Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов

40 пассажиров рейса Приамурье — Владивосток авиакомпании "Аврора" задержали на 15 часов.
Обновлено в 01:22
Технологии

Выпускники узнают результаты ЕГЭ в соцсети «ВКонтакте»

Выпускники 2019 года, ожидающие результаты единого государственного экзамена, могут получить их в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 05:57
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Стоимость мобильной связи после отмены роуминга выросла в среднем на 3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства «Content Review».
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие

Генерал рассказал о возможностях российской системы «Мертвая рука»

Российский генерал-полковник в отставке Виктор Есин рассказал об эффективности системы ядерного возмездия «Периметр», называемой на Западе «Мёртвая рука».
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес

72-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов впал в кому

Обновлено в 01:39
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие

Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку в трети пакетированного черного чая

Роскачество нашло бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая.
Обновлено 04 июня в 01:30
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Японии

В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:40
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали сериал «Чернобыль» недостоверным

Обновлено в 01:07
Происшествия

В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой

В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:09
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Культура

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Садальский обвинил в отравлении Алибасова внучку его жены

Актер Станислав Садальский не исключил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол

Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделе

В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей. На его счету шесть забитых мячей и одна голевая передача.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Убийство экс-спецназовца в КрасногорскеБольше новостей по теме
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