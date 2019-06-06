Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУТАСС вчера в 11:06
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд арестовал троих граждан Армении по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина
Эхо Москвывчера в 18:06
Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ
Агентство Москвавчера в 14:30
Суд арестовал троих фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
RT на русскомвчера в 16:10
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
Всемирный банк заявил о рекордном росте российской экономики
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено 04 июня в 19:53
Происшествия
Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов
40 пассажиров рейса Приамурье — Владивосток авиакомпании "Аврора" задержали на 15 часов.
Обновлено в 01:22
Технологии
Выпускники узнают результаты ЕГЭ в соцсети «ВКонтакте»
Выпускники 2019 года, ожидающие результаты единого государственного экзамена, могут получить их в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 05:57
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Стоимость мобильной связи после отмены роуминга выросла в среднем на 3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства «Content Review».
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
Генерал рассказал о возможностях российской системы «Мертвая рука»
Российский генерал-полковник в отставке Виктор Есин рассказал об эффективности системы ядерного возмездия «Периметр», называемой на Западе «Мёртвая рука».
Обновлено вчера в 10:30
Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку в трети пакетированного черного чая
Роскачество нашло бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая.
Обновлено 04 июня в 01:30
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Японии
В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой
В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:09
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Культура
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Садальский обвинил в отравлении Алибасова внучку его жены
Актер Станислав Садальский не исключил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделе
В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей. На его счету шесть забитых мячей и одна голевая передача.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35