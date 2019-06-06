Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУТАСС вчера в 11:06
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Суд арестовал троих фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
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Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ
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