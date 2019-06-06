Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУТАСС вчера в 11:06

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

РИА Новостивчера в 21:38

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

Интерфаксвчера в 14:42

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

ТАССвчера в 13:05

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RT на русскомвчера в 16:10

Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ

РБКвчера в 17:22

Суд арестовал до 2 августа подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ

Агентство Москвавчера в 14:30

Адвокат подозреваемого в убийстве Белянкина опроверг обвинение

Телеканал 360°вчера в 14:29
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ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

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Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.
Обновлено вчера в 14:45
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии

ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.
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Общество

От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение

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Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено вчера в 08:44
Экономика

СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии

Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц

Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Здоровье

Семилетний внук заставил мужчину похудеть на 150 килограммов

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
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Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

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Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

Обновлено вчера в 13:34
Наука

Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G

Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:57
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
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Общество

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая

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Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу

Обновлено вчера в 20:03
Политика

Американец прыгнул с парашютом в 97 лет

Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено 04 июня в 15:04
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

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Жаркая погода без осадков ожидается в Москве 6 июня

Малооблачная погода с температурой воздуха до 30 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

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Политика

Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
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Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

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