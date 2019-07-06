Происшествия
Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из ИнгушетииРИА Новости вчера в 12:42
Суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой семилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете. В четверг в детскую больницу Назрани доставили девочку со множеством травм. Врачи успешно провели операцию и сохранили ребенку сильно поврежденную руку.
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Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей
Свыше 42,4 тысяч медиков получили вознаграждения за услуги предприятиям, производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Единоборства
На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Культура
Фигуристка Косторная станет Беллой из «Сумерек» в произвольной программе, а не в короткой
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Мужчина напал с ножом на женщину и троих детей в Лондоне
Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне. В результате происшествия четыре человека, в том числе трое детей получили ранения.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено 05 июля в 18:06
Культура
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Угольное оборудование загорелось ночью в Кемерове
В ночь с 6 на 7 июля в Кемерове произошел пожар. Горела система для производства угля. Инцидент произошел на улице 2-ой участок АТЗ.
Обновлено вчера в 23:24
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
Лучшим оружием Первой мировой названа винтовка Мосина
Четвёртую позицию занимает немецкая винтовка Mauser 98 образца 1898 года, которая зачастую использовалась как снайперское оружие.
Обновлено вчера в 05:32
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Политика
Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного
Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Энергетика
Михаил Гуцериев расширяет угольные активы
«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.
Обновлено 05 июля в 13:07
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Обновлено 05 июля в 23:45
Происшествия
На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Чтение на лето: астрологи выбрали книги для каждого знака Зодиака
Как любознательный человек по своей натуре, представитель знака Зодиака Близнец не может пропустить новую книгу Джеффа Кинни, который пишет книги для подростков, но его рассказы настолько захватывают, что их с огромным удовольствием читают даже взрослые.
Обновлено вчера в 15:52