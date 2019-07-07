Происшествия
Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовалиРБК 12:06
Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
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